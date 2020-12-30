برودة ليلية وأمطار ورياح مثيرة للغبار.. أبرز ملامح طقس يناير 2021

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر يناير يتميز بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارد خلال الليل بوجه عام ، مرجعاً ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباُ معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وبحسب المركز تتأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحيانا أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تتكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار.

وقال: "كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحيانا (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي".

وأضاف المركز: "وخلال يناير تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب والضباب الخفيف ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية".

وأفاد بأن متوسط درجات الحرارة خلال شهر يناير يتراوح ما بين 16.4 و 20.0 درجة مئوية، بحيث يكون متوسط درجة الحرارة العظمى بين و 21.3 و 25.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 11.6 و 15.0 درجة مئوية، منوهاً إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذا الشهر كانت 36.0 درجة مئوية في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991 وفي الهير سنة 1983 و العوهه سنة 1983، فيما كانت أقل درجة حرارة تم تسجيلها على ركنه سنة 2008 والتي بلغت -1 درجة مئوية تحت الصفر .

وأوضح أن متوسط سرعة الرياح يكون 12 كم/ساعة، حيث تم تسجيل أعلى سرعة رياح 99.7 (كم/ س) على الغويفات سنة 2003، بينما يبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 64 %، بينها متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 79 % إلى 91 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 35 % إلى 47 %.

ونوّه المركز إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كانت سنة 2010، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 17 يوم ضباب و 5 أيام ضباب خفيف، بينما بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال شهر يناير، 229.9 ملم على ميناء صقر في سنة 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news