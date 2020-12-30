شرطة أبوظبي تُطلق تعديلات على «الزي الشرطي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تعديلات جديدة على «الزي الشرطي»، للعاملين من مختلف القطاعات الشرطية بالإمارة، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير 2021.

وقال مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، اللواء خليفة محمد الخييلي، إن التعديلات التي تم إدخالها على الزي الشرطي، تضمنت تخصيص ثلاث «بدلات» مختلفة، للمهام الإدارية، والميدانية، والمراسم للاحتفالات والمناسبات. وأضاف أنه تم تخصيص «البدلة الإدارية» لجميع العاملين في القطاعات والوحدات الإدارية، من الضباط وصف الضباط والأفراد، من الجنسين، فيما تم تحديد «البدلة الميدانية» للوحدات الميدانية.

وأشار إلى تخصيص «بدلة المراسم» للضباط أثناء المراسم والاحتفالات والمناسبات الرسمية، أو وفقاً للتعليمات الصادرة في حينها.

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