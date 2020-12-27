انضمام موظفي الحكومة الاتحادية إلى عضوية «إسعاد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انضم موظفو الوزارات والجهات الاتحادية إلى برنامج بطاقة «إسعاد» الخاصة بشرطة دبي، التي تتيح لحامليها الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض، التي تقدمها الجهات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، المشاركة في البرنامج، بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وتهدف البطاقة إلى تسهيل حصول الموظفين وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم الاستهلاكية والصحية والتعليمية، بأسعار مخفضة، وتوفير العروض والمزايا التي يقدمها القطاعان الحكومي والخاص، من خلال برنامج مبتكر يحقق لهم الاستفادة من العروض والخصومات، والحصول على خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعاتهم وتسهل حياتهم وتعزز مستويات أدائهم.

وقّعت مذكرة التفاهم وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيس الهيئة، عهود بنت خلفان الرومي، والأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله محمد البسطي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بحضور مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وعدد من المسؤولين.

وأكدت الرومي حرص حكومة الدولة على توفير بيئة محفزة وإيجابية تعزز أداء وإنتاجية الموظفين، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز بيئة العمل لتحسين حياة الناس وتحقيق أفضل النتائج.

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