«الشارقة للتميز التربوي» تستحدث فئتين جديدتين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت مدير إدارة جائزة الشارقة للتميز التربوي في مجلس الشارقة للتعليم، علياء الحوسني، عن استحداث فئتين جديدتين لفئات الجائزة للدورة الحالية 2020-2021، هما فئة القائد التربوي المتميز، وفئة الوظائف الداعمة بالمدرسة.

وأكدت رصد مليون ونصف المليون درهم لفئاتها الـ12، التي تشهد إقبالاً متزايداً.

وقالت إن «الدورة الحالية تعتبر استثنائية، نظراً لجائحة كورونا التي أثرت في جميع القطاعات والمجالات، ومنها القطاع التعليمي وجائزة التمييز التربوي».

وأضافت الحوسني أن «إدارة الجائزة أطلقت موقعها الإلكتروني www.awardshj.ae، تماشياً مع الوضع الراهن، لضمان استمرار تقديم الطلبات». وذكرت أن «الجائزة قدمت 27 ورشة تعريفية وعملية عن بعد من أصل 48 ورشة مقررة، شارك فيها 2735 مشاركاً من الميدان التربوي، مشيرة إلى أن الورش استهدفت جميع فئات الجائزة (الطالب المتميز، المعلم المتميز، معلم التربية الخاصة المتميز، القائد التربوي المتميز، الوظائف الداعمة، المدرسة المتميزة، الحضانة المتميزة، الأسرة المتميزة، مجلس أولياء الأمور المتميز، المشروع المتميز، البحث التربوي التطبيقي المتميز)، لافتة إلى أن إدارة الجائزة حرصت هذا العام على تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية، لتغطية المستهدفين من القطاعين الحكومي والخاص.

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