«أجمل شتاء في العالم».. دعوة مفتوحة لتعزيز روابط الأسرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتيح فصل الشتاء في الإمارات فرصة للتعرف إلى المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة في شتى أنحاء الدولة، من شمالها إلى جنوبها، والاحتفاء بالمزايا والمعالم الفريدة التي تمتاز بها كل إمارة من إماراتها، بفضل ما يتسم به من طقس ربيعي مثالي.

كما يشكل فرصةً للترابط العائلي وحرص الأسرة على قضاء وقت نوعي في حضن الطبيعة، أو القيام برحلات استكشافية أو زيارة معالم تنطوي على قيمة أثرية وحضارية.

وتتيح أجواء الدولة، في هذا الموعد من العام، استغلال ما توفره إماراتها السبع من عناصر جذب سياحية مميزة ومختلفة في كل منطقة من مناطق الدولة التي تتسم بطبيعة جغرافية متنوّعة.

ويمكن التركيز على الأنشطة والفعاليات والرياضات المثيرة والممتعة التي يمكن ممارستها في الهواء الطلق، بعيداً عن الأماكن المغلقة، كالرياضات المائية والرياضات الهوائية، والتنزّه في أحضان الطبيعة التي تكتسي الخضرة، والركض وركوب الدراجات الهوائية والدراجات الجبلية، والتخييم، وتنظيم رحلات السفاري في الصحراء، وارتياد الشواطئ، وغيرها من الأنشطة والرياضات التي تنطوي على متعة الاستكشاف والمغامرة.

وتسهم حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي انطلقت أخيراً بمشاركة من مختلف الهيئات السياحية في الدولة وبتنسيق من وزارة الاقتصاد، ودعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في تسليط الضوء على الخيارات السياحية المتنوعة التي تحفل بها إمارات الدولة.

وتنظم دبي العديد من المهرجانات والفعاليات في هذه الفترة، بما فيها مهرجان دبي للتسوق، ما يشكل حافزاً لتشجيع السياحة الداخلية، وجذب المواطنين والمقيمين من الإمارات الأخرى، للاستمتاع بالتجارب والعروض المتنوعة التي تقدمها المدينة لهم.

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