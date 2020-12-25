الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً ظهراً، وتكون قوية أحياناً على البحر غرباً، وقد تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما تكون الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية بسرعة 20 كيلومتراً إلى 35 كيلومتراً، تصل إلى 50 كيلومتراً، خصوصاً على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، ويصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً.

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