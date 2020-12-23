«قضاء أبوظبي» تعرّف بخدمات مكتب تسجيل وصايا غير المسلمين

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت دائرة القضاء، في أبوظبي، ندوة تعريفية عن بُعْد، حول خدمات مكتب تسجيل وصايا وتركات غير المسلمين، الذي يتيح لغير المسلم اختيار الطريقة التي تناسبه في كتابة وصيته، في ما يخص التصرف بممتلكاته المتروكة بعد وفاته، والسماح بتحويل الأصول بما يتفق مع رغباته الموصى بها.

ونظمت الندوة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لتعريف الفئة المستهدفة بالإجراءات التنظيمية وآلية عمل المكتب، والتي توفر ضمانة قانونية لميراث وتركات الأسر غير المسلمة، عبر إنشاء سجل خاص بتسجيل الوصايا والتركات بدائرة القضاء، وإتاحة تسجيلها باللغة الإنجليزية، فضلاً عن النظر في القضايا الخاصة بتنفيذ الوصية المسجلة بالنسبة للممتلكات التي تقع داخل أبوظبي للمقيمين وغير المقيمين.

ويتيح المكتب خيارات قانونية تتسم بالمرونة، لضمان حماية الأصول وإمكانية نقلها بعد الوفاة، وفقاً لرغبات الشخص الموصي، واختيار الطريقة التي سيتم من خلالها توزيع ممتلكاته، ما يعزز الثقة لدى العائلات الراغبة بتأمين مستقبل استثماراتها الموجودة في أبوظبي، من خلال توزيع تركاتهم بحسب الوصية المسجلة، وذلك بما يلبي احتياجات المجتمع بمختلف فئاته، ويرسخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كوجهة مثالية للعمل والإقامة.

ويعتمد مكتب تسجيل وصايا غير المسلمين، بدائرة القضاء، لائحة تنظيمية، تحدد آلية حفظ وأرشفة الوصايا، وإجراءات تسجيلها باللغة الإنجليزية، بحيث تتضمن جميع البيانات والشروط المتعلقة بالوصية وشكلها القانوني، إلى جانب قواعد خاصة تتعلق بالشهود والاختصاص القضائي المكاني.

• المكتب يتيح خيارات قانونية تتسم بالمرونة، لضمان حماية الأصول، وإمكانية نقلها بعد الوفاة.

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