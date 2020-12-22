10 مليارات درهم حصة الحكومة من ضريبتَي "الانتقائية" و"القيمة المضافة" في عام

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، عن أن إجمالي حصة الحكومة من ضريبتَي القيمة المضافة والانتقائية، خلال العام الأول من تطبيقهما (2018)، بلغ 10 مليارات درهم، منوهاً إلى أن هذه الحصيلة تم إدخالها إلى الحساب الختامي الموحد لميزانية الاتحاد، والحسابات الختامية عن السنة المالية 2019.

وأوضح الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت صباح اليوم، أن الضريبة الانتقائية تم تطبيقها في الأول من أكتوبر عام 2017، كما تم بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير عام 2018، ومن ثم تم إدخال حصيلة حصة الحكومة من هاتين الضريبتين ضمن ميزانية 2019، التي تم عرضها على المجلس الوطني الاتحادي في نهاية عام 2018.

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