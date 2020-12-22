بالفيديو.. "الوطني" يبدأ جلسة مناقشة قانون "ميزانية 2021"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور كافة أعضاء المجلس، ووزير الطاقة والبنية التحتية – رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، سهيل بن محمد المزروعي.

ويناقش الأعضاء خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، والذي أحيل بقرار من رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

كما يوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالقطاعات المالية والإسكان والبنية التحتية.

وحسب جدول أعمال الجلسة سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى وزير الطاقة والبنية التحتية – رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، سهيل بن محمد المزروعي ، الأول من العضو حميد علي العبار الشامسي حول "إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها"، والثاني من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول "رصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي"، والأخير، "حوادث الشاحنات في منطقة شوكة"، كما يوجه العضو عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير حول "التسهيلات والتركزات الائتمانية للبنوك الوطنية".

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن توصيات المجلس لموضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس".

وفي بند الرسائل الواردة للمجلسسيطلع المجلس على رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول "سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات"

بالفيديو.. المجلس الوطني الاتحادي يبدأ جلسة مناقشة قانون "ميزانية 2021"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/8LIENoHNPC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 22, 2020

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