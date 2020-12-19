الإمارات الأولى أوسطياً والـ 14 عالمياً في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والـ14 عالمياً، في قائمة أفضل تعامل للدول مع أزمة كورونا، وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة، أصدرته «براند فايننس» من بريطانيا.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على «تويتر»: «وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة، تصدره براند فايننس من بريطانيا، وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والـ14عالمياً في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد. كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا».

إلى ذلك، أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن صدارة الإمارات للتقرير العالمي تعتبر إنجازاً متميزاً، يعزز سجل الإنجازات التي حققتها في إدارة وحوكمة مرحلة «كوفيد-19»، وترسخ مكانتها التنافسية العالمية في مجال الرعاية الصحية، موجهاً تحية شكر لأبطال خط الدفاع الأول، الذين شكّلوا نماذج رائدة في العطاء الإنساني، من خلال دورهم وجهودهم في التصدي للجائحة.

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