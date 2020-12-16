4 خطوات للتخلص من فحم الشواء بالمناطق البرية في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ضرورة التخلص من فحم الشواء وبقايا الطعام والمخلفات والنفايات بالمناطق البرية قبل مغادرة المتنزهين أماكن جلوسهم الذين تنزهوا بتلك المناطق، لتجنب المخالفة القانونية، والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، ومنع التدهور البيئي.

وبينت أن هناك طرقاً عدة وآليات للتخلص من فحم الشواء في المناطق البرية لتجنب الغرامة المالية التي قدرها 2000 درهم بعد الانتهاء من الشواء، إذ يتم تبريد فحم الشواء عبر إطفائه وتبريده بالماء، والانتظار إلى أن يصبح فحم الشواء بارداً، وبعدها يتم وضع فحم الشواء في كيس القمامة منفصلاً عن بقية الأكياس، وإحكام ربط كيس القمامة والتخلص منه بطريقة آمنة.

وأشارت إلى أن غرامة رمي المخالفات، سواء مخلفات الطعام أو الشواء أو تركها أو التخلص منها في الأماكن غير المخصصة لذلك بالمناطق البرية، قدرها 2000 درهم حسب قانون منع التدهور البيئي، داعية جميع مرتادي المناطق البرية إلى ضرورة الالتزام باشتراطات النظافة العامة خلال ارتياد المناطق السياحية والصحراوية للاستمتاع بالأجواء الشتوية، ومراعاة أهمية المحافظة على البيئة، وإلقاء النفايات بالأماكن المخصصة لها، وعدم تركها خلفهم للحفاظ على المظهر العام للإمارة، ومنع التدهور البيئي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news