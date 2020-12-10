الوطني للأرصاد: طقس الغد غائم جزئياً بوجه عام

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الموج في الخليج العربي يكون متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 09: 54 والمد الثاني عند 22:26 والجزر الأول عند الساعة 34:16 والجزر الثاني عند الساعة 03:58 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 19:38 والمد الثاني عند الساعة 40:06 والجزر الاول عند الساعة 55:12 والجزر الثاني عند الساعة 02:01.

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