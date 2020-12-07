طقس غائم مع سقوط أمطار

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على البحر والجزر والسواحل وبعض المناطق الشمالية والشرقية، مع سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتكون شمالية غربية /‏‏ 25 - 35، تصل إلى 50 كم/‏‏س ليلاً على البحر.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي يكون مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:19، والمد الثاني عند 07:24.

والجزر الأول عند الساعة 10:18، والجزر الثاني عند الساعة 23:58، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند 13:34، والثاني عند الساعة 03:09، والجزر الأول عند الساعة 08:43، والجزر الثاني عند الساعة 20:04.

- «المركز» توقّع انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة.

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