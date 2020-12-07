«التوطين» تجري لقاءات مكثفة مع المواطنين في «الخاص»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تكثيف اللقاءات الميدانية والافتراضية مع المواطنين في مواقع عملهم لدى شركات القطاع الخاص، بهدف متابعة أوضاعهم الوظيفية، وذلك في إطار عمل اللجنة الخاصة التي شكّلتها الوزارة في مارس الماضي، لدعم استقرار وظائف المواطنين وحماية حقوقهم.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوطين رئيس اللجنة، ناصر بن خرباش، إن دعم استقرار وظائف الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص يعتبر أحد أهم أولويات عمل الوزارة في ملف التوطين، خصوصاً في ضوء تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وأثرها على وظائف سوق العمل كغيره من أسواق العمل العالمية.

وأضاف أن الوزارة تنفذ برنامجاً للتواصل مع المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص والمسؤولين في هذه الشركات، من خلال الزيارات الميدانية أو عبر تنظيم اللقاءات الافتراضية التي تستهدف في مجملها الوقوف على الأوضاع الوظيفية للمواطنين، لاسيما من حيث ساعات العمل والتطور الوظيفي، والاستماع إلى ملاحظاتهم وبحثها مع المسؤولين عنهم، بما يسهم في تمكين المواطنين في وظائفهم.

وأكد خلال لقائه عدداً من المواطنين في مواقع عملهم لدى شركات خاصة، سعي الوزارة نحو توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين والمواطنات العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع الشركات العاملة في هذه القطاعات، من خلال حزمة من السياسات والمبادرات.

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