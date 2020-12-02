الشتاء يبدأ 23 ديسمبر فلكياً.. وفرص لسقوط الأمطار

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن 23 من ديسمبر الجاري، بدء فصل الشتاء في الدولة فلكياً، موضحاً أنه خلال الثلث الأخير من هذا الشهر ستنخفض درجات الحرارة العظمى والصغرى نحو ست درجات عن شهر نوفمبر الماضي، فيما تكون الفرص مهيأة لسقوط أمطار تكون رعدية أحياناً.

وتوقع المركز أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً، خلال الأيام الأربعة المقبلة، مع وجود فرص لتكوّن ضباب خفيف خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر.

وتفصيلاً، أفاد المركز بأن فصل الشتاء يبدأ فلكياً 23 من ديسمبر الجاري، موضحاً أن معدلات الحرارة العظمى والصغرى ستنخفض خلاله بمقدار ثلاث إلى ست درجات عن شهر نوفمبر.

وذكر أن الدولة تتأثر، خلال ديسمبر، بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال، تصحبه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، لافتاً إلى حدوث زيادة في الرطوبة النسبية، نتيجة مرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف.

وأوضح المركز أن الطقس سيستمر صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، غداً، كما يبقى رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تظل سرعتها من 15 إلى 25كم/‏‏‏س، وتصل إلى 35كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، وبحر عمان.

وتابع أن طقس الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً حتى صباح السبت، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، متوقعاً المركز أن يظل طقس السبت صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام.

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