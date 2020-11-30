حاكم عجمان: يوم الشهيد له مكانة خاصة ومنزلة عزيزة في نفوسنا وقلوبنا

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم الشهيد له مكانة خاصة ودرجة رفيعة ومنزلة عزيزة في نفوسنا وقلوبنا، فهو يوم فخر واعتزاز ويوم للوطن والاحتفاء بأبطالنا البواسل، وتكريم لدمائهم الزكية الطاهرة التي سالت في سبيل إعلاء راية الحق.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، بمناسبة يوم الشهيد، إن الشهداء قدموا لنا دروساً عظيمة في حب الوطن، فليست هناك قيمة وطنية تفوق قيمة الشهادة في سبيل الوطن وشعبه وقيادته، ولولا تضحية الشهيد لما علا صوت الحق أبداً، ولا ارتفعت راية الأوطان. وأضاف في كلمته: «خصصت دولة الإمارات يوماً للشهيد، في 30 نوفمبر من كل عام، يوم ارتقى أول شهيد إماراتي، في 30 نوفمبر عام 1971، في معركة طنب الكبرى ضد القوات الإيرانية، في هذا اليوم نستذكر بطولات أبطالنا وأبنائنا، ونستحضر أسماءهم الخالدة بالفخر والعزة والشرف». وقال سموه إن «قيادتنا الرشيدة عُرفت بالوفاء للشهداء وتخليد سيرتهم العطرة، والامتنان لما قدموه من أجل وطنهم وأمتهم، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».

وأشار سموه، في كلمته، إلى أن الإمارات - منذ قيام اتحادها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين - وضعت خدمة الإنسان منهجاً وطريقاً، وزرعت في أبنائها التضحية وحب الوطن العزيز والوفاء له، ونصرة الحق والسلام، ونجدة الملهوف ومساعدة المحتاج، وقد برهنت ذلك على أرض الواقع، بدماء زكية وأرواح طاهرة افتدت بها تلك المبادئ والمعاني والقيم.

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