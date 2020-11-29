حسين الحمادي : شهداء الوطن أصحاب رسالة ومبدأ وقيم إنسانية أصيلة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي أن شهداء الوطن أصحاب رسالة ومبدأ وقيم إنسانية أصيلة اختاروا لأنفسهم أرفع الدرجات فنالوا الشهادة.

وقال وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: " رحم الله شهداءنا الأبرار.. قدمتم دروسا في التضحية والإباء وخلدتم أسماءكم في صفحات المجد والعلا.. كنتم حصن الوطن المنيع .. سنظل نفخر ببطولاتكم وذويكم وصنائعكم في ميادين الواجب".

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