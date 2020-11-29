نورة الكعبي: في يوم الشهيد نستحضر بطولات الشهداء ونحتفي برمزية تضحياتهم

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي " أن دولة الإمارات وهي تحتفي بذكرى شهدائهـا.. إنما تؤكد أن عروبتها وإنسانيتها جزء أصيل من عمقـها ومُكوّن رئيس من هويتـها، ومن واجباتهـا والتـزامهـا الأخلاقي، ومسؤولية عظيمة محفوفة دائماً بالبذل والتضحيـة. تلكَ القيّم والمبادئ الإنسانية التي وُهبت في سبيلها أعظم التضحيات من أغلى الأبناء لا نملك تجاهها سوى أن نكون أوفياء لها متمسكين بها.. وأوفيـاء لذكرى شهداء الوطن وتضحياتهم في ميادين الواجب الإنساني".

وأضافت نورة الكعبي - في كلمة لها بمناسبة يوم الشهيد : " اليوم، ونحن نستحضر بطولاتهم ونحتفي برمزية تضحياتهم، نشعــر بكل الاعتزاز والامتنان لتلك الأرواح الزكية التي أبرّت بقسمها وصدقت في عهودهـا.. ستبقى قيمهم القوة التي تجعلنا أكثر تصميماً على مواصلة رسالتهم وإنجـاز المهمة وإتمام الرسالة بكل عزم، والحفاظ على مكتسبات ومكانة ودور الإمارات بكل عزة ومنعـة".

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