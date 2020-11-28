الطقس المتوقع على الدولة خلال الايام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
السبت..
الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.
الأحد..
الطقس: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأثنين..
الطقس: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء..
الطقس: رطب صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على البحر والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء..
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على الجزر والغرب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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