الفرق بين النجمة الذهبية وحرف (E) للحاصلين على لقاح "كورونا"

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أوضحت مديرة إدارة الأمراض السارية بمركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة فريدة الحوسني، دلالة علامة النجمة الذهبية وحرف الـ (E)، على تطبيق الحصن، حيث توضح نوع التطعيم الذي حصل عليه الشخص، فاذا كان من المتطوعين المشاركين في الدراسة السريرية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19، تطهر له علامة النجمة، أما في حال ضمن المشاركين في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ، فتظهر له حرف الـ(E) وذلك بعد مرور 28 يوما من حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح.

وبينت الحوسني لـ " الإمارات اليوم" إنه في حال عدم التزام المشاركين في كلتا الحالتين بالفحص الدوري كل أسبوعين، تختفي العلامة من التطبيق، ومن ثم لا يستفيد من الامتيازات المقررة، حتى يعود إلى إجراء الفحص مرة أخرى.

من جهته أوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات الخاصة بالمشاركين في الدراسة السريرية لتجارب المرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19، والمشاركين في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ.‬

وذكرت أن الإجراءات للمشاركين في تجارب اللقاح تبدأ بعد حصولهم على الجرعة الأولى، وللمشاركين في التطعيم الوطني بعد اليوم الـ28 من حصولهم على الجرعة الثانية.

ويُميز المشاركون في تجارب اللقاح بنجمة ذهبية في تطبيق الحصن، التي تعفيهم من إجراء فحص للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، ومن نظام الحجر الصحي المطبق وفحوصات مسحة الأنف PCR في اليومين الرابع والثامن في حالة السفر وبعد وصولهم إلى الدولة.

بينما يُميز المشاركون في التطعيم الوطني للاستخدام الطارئ بحرف E في تطبيق الحصن، تعفيهم من إجراء فحص للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، ومن نظام الحجر الصحي المطبق في حالة العودة من خارج الدولة، ولكنهم يخضعون إلى فحص PCR في اليومين الرابع والثامن بعد وصولهم إلى الدولة.

تسري الإجراءات الخاصة مع استمرار ظهور الحالة الخاصة المُعرّفة للمشاركين على تطبيق الحصن والمرتبطة بإجراء فحص مسحة الأنف PCR كل أسبوعين.

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