فتح المساجد في الدولة لأداء صلاة الجمعة بدءاً من 4 ديسمبر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2020 بطاقة استيعابية تقدر بـ30%، والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وهي متران، وتنظيم حركة الدخول والخروج.

ولن تزيد مدة الخطبة مع الصلاة على 10 دقائق، وسينظم العاملون في المساجد وفرق التطوع دخول وخروج المصلين، وعلى جميع المصلين ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب، وسوف يستمر غلق أماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء والبرادات.

كما أشارت الهيئة الى تعديل توقيتات الصلوات اليومية بحيث تكون 15 دقيقة قبل الإقامة، و10 بعد الصلاة، ما عدا صلاة المغرب التي ستكون 5 دقائق قبل الإقامة.

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