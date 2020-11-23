شرطة عجمان تعيد سيدة مسنة عربية دخلت الدولة بالخطأ إلى عائلتها

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان سيدة مسنة عربية تبلغ من العمر 68 عاماً إلى عائلتها حيث دخلت إلى الدولة عن طريق الخطأ، بعد أن احتال عليها أحد الأشخاص من بلدها موجهاً سفرها إلى دولة الإمارات بدلاً من دولة عربية مجاورة أثناء توجهها لزيارة ولدها المغترب.

وتفصيلاً أفاد رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل المقدم يحيى خلف المطروشي أن السيدة حضرت إلى المركز تشكو ضياعها في الدولة بعد فشلها في العثور على ولدها، فتم استقبالها أفضل استقبال وقام أفراد الشرطة بتأمين مسكن مناسب لها وتوفير كافة احتياجاتها لحين البحث في شكواها.

وبعد التواصل مع أحد أبنائها في بلدها تبين أن السيدة كانت تنوي السفر لزيارة ولدها في أحد الدول المجاورة، فقامت بالتواصل مع مكتب سياحة وطلبت منهم الحصول على فيزا وتذكرة سفر، وبالفعل قام المكتب بالإجراءات المطلوبة وتأمين وصولها إلى المطار وحين وصلت إلى الدولة حاولت التواصل مع ولدها ولم تنجح، وبسؤالها أحد أفراد الجمهور صدمت بأنها في دولة غير وجهتها المقصودة، فتوجهت إلى مركز الشرطة للمساعدة في الوصول إلى وجهتها.

وأضاف رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل أن موظفي المركز باشروا على الفور إجراءات تأمين سفرها إلى بلدها، وتوفير جميع احتياجاتها والمسكن والطعام طوال أربعة أيام لحين الانتهاء من إجراءات السفر، ثم قاموا بإيصالها إلى المطار والتأمين عليها بالتنسيق مع عائلتها واستمر التواصل مع ابنها للاطمئنان على وصولها سالمة.

من جانبها عبرت السيدة وعائلتها عن جزيل شكرها وامتنانها لشرطة عجمان على الاهتمام والتعاون المتميز الذي أبدته في التعامل مع والدتهم، والجهود التي بذلوها ومتابعتهم الحثيثة حتى وصولها إلى عائلتها سالمة، متمنين لشرطة عجمان مزيد من التميز في تعزيز الأمن وخدمة المجتمع.

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