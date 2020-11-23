18 مخالفة استنزاف مياه بمنطقة الصجعة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن رصدها 18 مخالفة خلال عمليات التفتيش المفاجئ على المباني والمنشآت في منطقة الصجعة، تمثلت في الاستنزاف الجائر للمياه، وحفر آبار من دون تصريح، وإنشاء وحدات تحلية عشوائية وغير مطابقة للمواصفات، وبيع المياه، وتجاوزت كميات المياه المهدرة نتيجة هذه المخالفات 100 مليون غالون مياه شهرياً.

وأكد رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة نظمت حملات تفتيشية لمتابعة الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لاستخدامات المياه وحفر الآبار، مشيراً إلى أن الهيئة رصدت من خلال الحملة العديد من المخالفات، مثل التوسع في حفر الآبار غير القانونية، وتحويل بعض المزارع إلى ثكنات للعمال، واستخدامهم للمياه الجوفية بطريقة جائرة، وبيع المياه، ما يؤثر في سحب المياه من الآبار، وانخفاض منسوب المياه الجوفية.

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