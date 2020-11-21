محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات المشارك في قمة العشرين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفد الإمارات المشارك في الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية افتراضياً.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": شاركت اليوم في قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية التي تستضيفها المملكة ويترأسها خادم الحرمين الشريفين .. مجموعة العشرين هي المنصة الاقتصادية الأكبر عالمياً التي يتوحد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها"

وانطلقت أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) افتراضياً، اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

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