المصدر: الامارات اليوم

تلاعب

لاحظ قارئ تلاعب بعض المحال التجارية بوضع لافتة التخفيضات بنسبة 15 إلى 20%، على منتجات معينة، وهي ذاتها معروضة في محال أخرى بالسعر نفسه، من دون وضع لافتة التخفيضات.

عربات

طالب قراء، في مدينة العين، بمنع المتسوقين من استخدام عربات التسوق لأبعد من منطقة مواقف السيارات، وذلك بوضع حواجز حديدية في محيط تلك المواقف، بعد أن لوحظ وجودها مهملة داخل الأحياء.

تجمعات

لاحظ مرتادون لبعض الحدائق الكبيرة، في الدولة، وجود تجمعات عائلية كبيرة، تضم عدداً من الأسر مجتمعة، في مخالفة واضحة للإجراءات الاحترازية القاضية بضرورة التباعد، وتحاشي التجمعات، منعاً لانتشار الفيروسات.

«سكوتر»

طالب سائقون الجهات المعنية، في دبي، بتكثيف التوعية بالإرشادات والتعليمات الخاصة باستخدام أجهزة الـ«سكوتر» الكهربائية، بعدما لاحظوا أن كثيرين يستخدمونها في الطرق الرئيسة، معرضين أنفسهم لخطر الدهس، ومتسببين في إرباك حركة المرور.

إجراءات

دعا قراء إلى تطبيق إجراءات مشددة، لضمان سلامة العاملين بالمطابخ الداخلية في المطاعم، سواء عبر إجراء فحوص يومية لهم، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا»، أو من خلال تنفيذ حملات رقابية مفاجئة عليهم، للتأكد من استخدام الكمامات، وقفازات الأيدي.

إخلاء

لاحظ مستأجرون أن مكاتب عقارية بدأت تتشدد في إجراءات إخلاء الوحدات المستأجرة، لإعاقة مسعى الكثيرين للانتقال إلى شقق جديدة، خصوصاً بعد انخفاض الإيجارات بشكل ملحوظ، بالعديد من المناطق في الفترة الأخيرة.

- يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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