محمد بن راشد: لا قيمة للحضارة بدون قيم تعطينا معنى لإنسانيتنا

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن أهمية الحضارة تكمن في قدرتها على المحافظة على القيم الإنسانية الرفيعة.

ووجّه سموه رسالة شكر، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى بلدية دبي لقاء استجابتها السريعة لاتصال هاتفي أجرته متنزهة خلال ممارستها الرياضة على أحد شواطئ الإمارة، وأكدت فيه وجود طائر مصاب على مقربة منها، إذ سارعت البلدية بالاستجابة للاتصال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطائر.

وجاءت تغريدة سموه عقب نشر المتنزهة، رولا الخطيب، تغريدة على «تويتر»، كشفت من خلالها القصة التي حدثت معها، منوهة باهتمام مؤسسات الدولة بالإنسان، ومعربة عن أملها في أن ترى الدول الأخرى، التي تعاني من الفساد والصراعات في المنطقة، تحذو حذوها. كما شكر سموه رولا على قصتها الجميلة.

وقال في تغريدته معلقاً على ما دونته: «رولا.. الراحمون يرحمهم الرحمن. شكراً لقصتك الجميلة.. شكراً لبلدية دبي. ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب. لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم.. قيَم تعطينا معنىً لإنسانيتنا».

وكانت رولا كتبت على صفحتها، متأثرة بالحادثة: «وجدت طائراً مصاباً فاتصلت ببلدية دبي التي طلبت تحديد موقع الطائر، ومن ثم أنقذته في أقلّ من نصف الساعة».

وأضافت أنه «إذا كان الطائر له كل تلك القيمة والاحترام والاهتمام، فعليكم أن تتخيلوا كيف هو حال الإنسان. الله يحمي الإمارات، وتتعلم منها الكثير من الدول التي تعاني من الفساد والصراعات في المنطقة.. كيف تُبنى الأوطان».

وقال مدير عام البلدية، داوود الهاجري، لـ«الإمارات اليوم» إن الطائر المصاب معروف باسم «بلشون الصخر»، وقد عانى من كسور في ساقيه اليمنى واليسرى وتلف في الأنسجة المحيطة بهما، مؤكداً أنه سيتمكن من الطيران مرة أخرى بعد شفائه.

وأضاف: «يشرف على تنفيذ برامج رعاية الحيوان في البلدية فريق بيطري مختص تقنياً، ومدرب على استخدام المعرفة والمهارات العلمية لحمايته، وضمان الالتزام بمعايير الرفق به، وتعزيز الصحة العامة وسلامة المجتمع، والوقاية من معاناة الحيوانات وتخفيفها، والحفاظ على الموارد الحيوانية والنهوض بالمعرفة البيطرية».

وأفادت رولا، المراسلة الصحافية المتنقلة في تلفزيون العربية وقناة الحدث، بأن «الإمارات دولة تحفظ كرامة وأمن الإنسان والحيوان».

وقالت إن تجربتها مع الطائر الجريح، الذي لاقته مصادفة أثناء ممارستها الرياضة، «تعكس الواقع الحقيقي لإمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، حيث يحمي القانون كل أشكال الحياة وينتصر لها».

كما أكدت أن تجربتها «تمثل دليلاً وبرهاناً إضافياً على أن الإمارات بلد الإنسانية، والأمان للطير والإنسان على حد سواء».

وذكرت أنه «في الوقت الذي يعيش فيه أطفال وأسر في كثير من الدول مهددين بجرائم الإرهاب، تعتبر الإمارات ملاذاً آمناً، ووطناً للجميع، يحفظ أمنهم وحقهم في الحياة الكريمة».

ولفتت إلى أن «تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل في معناها كثيراً من شيم قادة الإمارات، وسر نجاح وتطور هذه الدولة، التي قدمت للعالم نموذجاً للتعايش والتطور يحتذى به».

بدورها، ذكرت مدير قسم الخدمات البيطرية بالإنابة في البلدية، فاطمة العتيبي، أن البلدية أنشأت وحدة منفصلة للرفق بالحيوان تحت شعبة الرقابة البيطرية في العام 2009 امتثالاً للقانون الاتحادي لرعاية الحيوان، الذي لعب دوراً رائداً في تعزيز وحماية الرفق بالحيوان في الإمارة.

وتابعت: «تعتبر رعاية الحيوان والرفق به إحدى الوظائف الأساسية لخدمات الشعبة البيطرية، وفقاً لبروتوكولات وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) الخاصة بالرفق بالحيوان».

وتبين سياسات ومشاريع وبرامج البلدية الاعتبارات الواجب اتباعها للرفق بالحيوان.

وشرحت العتيبي أن «لدى قسم الخدمات البيطرية في البلدية سياسة واضحة بشأن تطبيق معايير الرفق بالحيوان، سواء كان من حيوانات المزرعة أو الحيوانات الأليفة، مصممة بناءً على أفضل الممارسات والإجراءات الدولية».

ويعتبر «بلشون الصخر» من الطيور المهاجرة، وتصادف هذه الأيام موسم هجرته.

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