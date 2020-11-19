لجنة تخصيص الأراضي بالشارقة توافق على 707 طلبات منح أرض سكنية لمواطني الإمارة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

وافقت لجنة تخصيص الأراضي بإمارة الشارقة على707 طلب منحة أرض سكنية للمواطنين بالإمارة، فيما اعتذرت عن 43 طلباً لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً، بحضور رئيس اللجنة وليد بن فلاح المنصوري وعدد من الأعضاء.

وتفصيلاً، صرح وليد بن فلاح المنصوري أن اللجنة قررت في الاجتماع الأخير الموافقة على 707 طلب منحة أرض سكنية لمواطنين بإمارة الشارقة، والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة واعتذرت عن 43 طلباً لعدم استيفاء شروط التخصيص.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بتلبية احتياجات المواطنين من الاراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

وأضاف أن اللجنة سوف تقوم برفع الموافقات على طلبات منح الأرض إلى دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للمستحقين، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن داخل الدائرة.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص على تعزيز سبل التعون والتواصل مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بهدف انجاز وتسريع الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي بكافة فئاتها وفق سياسات حكومة الشارقة ومخططاتها التنموية الهادفة إلى تأمين سبل الراحة للمواطنين وفق أسس العدالة الاجتماعية.

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