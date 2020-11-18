"من دار زايد للسلطنة الحبيبة".. "عمان منا ونحن منهم" يتصدر "تويتر" الإمارات

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #عمان_منا_ونحن_منهم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة العيد الوطني الخمسين للسلطنة.

وعبر المغردون من خلال الوسم عن العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، الإمارات وعمان، على مختلف الأصعدة، كما عبروا عن مشاعر المحبة والإخاء التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والعماني.

وهنأ المغردون السلطنة في عيدها الوطني، متمنين لعمان حكومة وشعبا دوام الأمن والأمان والأفراح في البلاد، فقال أحد المغردين: "كل عام و عُمان و سلطانها و شعبها بألف خير و الله يدوم عليكم نعمة الامن و الامان و يحفظكم من كل شر يارب".

وقال آخر: "أشقاءنا في #سلطنة_عمان نبارك لكم يومكم الوطني، ونسأل الله عز رجل أن يديم أفراحكم ويحفظ بلادكم وسلطانكم.. ".

كما أشاد مغردون بقوة العلاقات التي تجمع الشعبين الإماراتي والعماني على مختلف الأصعدة، مشيرين إلى أن الشعبين يجسدان نموذجا استثنائيا للعلاقات الأخوية والاستراتيجية، فقال أحد المغردين: "مشاركة دولة الإمارات باحتفالات اليوم الوطني الـ 50 لسلطنة عمان الشقيقة يأتي تجسيداً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك".

من جانبه نشر وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في حسابه الرسمي على "تويتر" في هذه المناسبة، تغريدة قال فيها: "الاحتفال الاماراتي الكبير باليوم الوطني العُماني ليس بجديد أو مستغرب، السلطنة جارنا التاريخي والوجودي بكل ما يحمله هذا الوصف من معنى، إستقرارنا وإزدهارنا مرتبط ومتواصل ومعا نسمو ونرقى".

ومن جهتهم شارك العديد من المغردين صورا ومقاطع فيديو تتنقل جزءا من الاحتفالات التي أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني العماني.

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