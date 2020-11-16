«فخر الوطن» يُطلق برنامجاً لدعم «خط الدفاع الأول» نفسياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أبرم مكتب «فخر الوطن» اتفاق شراكة مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات لإطلاق برنامج تقديم الدعم النفسي إلى العاملين في خط الدفاع الأول من خلال خدمة «الخط الساخن»، استكمالاً لمبادرة «خط الدعم النفسي»؛ المبادرة التطوّعية الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتأتي المبادرة في إطار الجهود والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب «فخر الوطن»، بدعم أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة «كورونا» على مستوى الدولة.

وأُطلق البرنامج الجديد ضمن مبادرة «خط الدعم النفسي»، فيما يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يأتي بدعم مباشر من مركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

ويهدف إلى تدشين خط مساعدة يعمل من الـ8 صباحاً إلى الـ8 مساءً طوال أيام الأسبوع في إطار تقديم دعم طويل الأمد للصحة النفسية إلى العاملين في الخطوط الأمامية، من خلال فريق تلقى تدريباً خاصاً يضم أكثر من 55 متطوعاً.

وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، إنّ العاملين في الخطوط الأمامية حول العالم يواجهون ضغوطاً نفسية كبيرة بسبب «كوفيد-19»، ورغم شعورهم بعبء الجائحة أكثر من الآخرين بحكم طبيعة عملهم، فقد واصلوا العمل يومياً لمساعدة بلادنا على تجاوز هذه الظروف بمنتهى الإخلاص والإيثار، مشيراً إلى أنه بفضل إخلاصهم تصنّف دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة في معالجة الجائحة، ولذلك يجب الاهتمام بهم تقديراً لتفانيهم وعطائهم.

من جانبها، أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أن الواجب الوطني والمجتمعي يُحتّم علينا أن نتحد يداً بيد كي نتأكد من أننا ندعم صحة أبطال خط الدفاع الأول بالطريقة نفسها التي عملوا بها بكل إخلاص وتفانٍ على حمايتنا، مشيرة إلى ضرورة التركيز المباشر على أبطال خط الدفاع الأول، ومن المهم جداً الحفاظ على صحتهم النفسية بأفضل حالاتها خلال هذه الأوقات الحاسمة وما بعدها.

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