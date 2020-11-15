شرطة دبي تحقق 93.4% نسبة إسعاد المجتمع العام الماضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطلع القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري على نتائج مؤشرات أداء الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والتي تضمنت المؤشر الاستراتيجي، وهو نسبة إسعاد المجتمع، الذي حقق 93.4% في العام الماضي، إضافة إلى مؤشر السعادة الوظيفية الذي بلغ 99.4% في العام الماضي، وكان المستهدف 91%.

جاء ذلك خلال اطلاع الفريق المري على خطة الربط الاستراتيجي للإدارة العامة لإسعاد المجتمع وارتباطها بخطة دبي 2021، وبالتوجهات والأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي وانعكاساتها على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للإدارة العامة، وأثر الشراكات الداخلية والخارجية عليها، وكذلك الخطة الاستشرافية للإدارة العامة لإسعاد المجتمع بمراحلها الثلاث التي تتضمن «التأسيس والتمكين والانطلاق»، ونسبة جاهزية الخطة ومؤشرات أدائها المرحلية.

وتفقد الفريق المري الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث استمع إلى شرح حول المخاطر الاستراتيجية لكل العمليات الرئيسة للإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومدى الضوابط للحيلولة دون تأثير المخاطر على سير العمليات الرئيسة. وكشفت نتائج مشاركة شرطة دبي أنها شاركت في 27 معرضاً عام 2019، زارها نحو 60 ألف زائر خلال 122 يوماً، مقابل 26 معرضاً عام 2018 قام بزيارتها 520 ألف زائر، وبلغ عدد العارضين فيها 475 عارضاً، ومن أهم المعارض التي شاركت فيها شرطة دبي العام الماضي: انترسك، شهر الإمارات للابتكار، أيدكس، الإمارات للوظائف، الخدمة الوطنية، جيتكس، معرض الطيران، والمدن الذكية.

وبلغ شركاء شرطة دبي في العام الماضي 223 شريكاً، منهم 107 شركاء في القطاع العام بينهم 38 شريكاً استراتيجياً و69 رئيسياً، بينما بلغ شركاء القطاع الخاص 94 شريكاً، منهم ثمانية شركاء استراتيجيون، و86 رئيسياً، فيما بلغ عدد الشركاء الدوليون 22 شريكاً منهم ثلاثة شركاء استراتيجيين، و19 رئيسياً، وبلغت نسبة فعالية الشركاء 95% في العام الماضي، بينما بلغت نسبة رضا الشركاء 96.5%، والذين بلغ عددهم 26 شريكاً في المجال المروري والأمني والمالي والإداري والتوعوي.

واستمع الفريق المري لشرح حول مبادرات قسم الشؤون الإسلامية والتسامح الذي نظم 565 فعالية في العام الجاري، استفاد منها 16355 مستفيداً، مقابل 2598 فعالية في عام 2019 استفاد منها 52988 مستفيداً.

وكشفت مؤشرات تفاعل الجمهور مع المحتوى الإعلامي المنشور على حسابات الشرطة بمواقع التواصل الاجتماعي عن تحقيقها ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2019 مقارنة بالعام 2018، إذ جاءت شرطة دبي في المركز الأول على مستوى وزارة الداخلية، والثاني على مستوى حكومة دبي، والثاني على مستوى القوة الشرطية العربية، والرابع على مستوى القوة الشرطية العالمية.

17000 مستفيد

تضمنت الحملات المرورية والجنائية والمجتمعية تنفيذ 13 حملة في العام الماضي، استفاد منها 17 ألف مستفيد، مقابل 13 حملة في العام 2018 استفاد منها نحو 18500 مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من الحملات التوعوية خلال العام الجاري نحو 295 ألف مستفيد.

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