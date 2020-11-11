سيف بن زايد يلتقي وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عن بعد

المصدر: أبوظبي - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم - عن بعد - وزير الأمن الداخلي بدولة إسرائيل أمير أوحانا، وذلك تعزيزا لأواصر التعاون بين البلدين ضمن جهود تفعيل الاتفاقية الإبراهيمية.

وناقش سموه مع وزير الأمن الداخلي في إسرائيل خلال اللقاء برامج و مشاريع مشتركة بين الوزارتين من ضمنها برامج مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال بالشراكة مع الأمم المتحدة و القطاعات الخاصة والعامة إلى جانب مشاريع تكنولوجيا ابتكارية و برامج تتعلق بمكافحة الجرائم العابرة للحدود وآخرى تطويرية في قطاع الدفاع المدني.

وأكد الجانبان ضرورة دعم القطاع الاقتصادي و السياحي في الدولتين من خلال تطوير خدمات مشتركة تستهدف أمن و سلامة مجتمعي البلدين و اتفقا على تشكيل فريق مشترك للعمل على تنفيذ البرامج و المشاريع المشتركة تمهيدا لإطلاقها في المستقبل.

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