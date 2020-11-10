%52 من العرسان المواطنين تحت سن 30 عاماً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن عدد عقود الزواج المسجلة في الدولة، العام الماضي، بلغ 14 ألفاً و909 عقود مقابل 14 ألفاً و804 عقود عام 2018، بزيادة 0.8%، مبيناً أن 42.4% منها بين زوج إماراتي وزوجة إماراتية.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، حول إحصاءات الزواج 2019، أن عدد عقود الزواج بين إماراتي وإماراتية، بلغ 6322 عقداً، بينما بلغ عدد عقود الزواج المختلط 2614 عقداً، بينها 2002 عقد بين زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية، و612 عقداً بين زوج غير إماراتي وزوجة إماراتية، فضلاً عن 5973 عقد زواج بين زوجين غير إماراتيين.

وجاءت أبوظبي بالمرتبة الأولى في عدد عقود الزواج التي تم إبرامها بـ5506 عقود، تمثل 36.9% من عقود الزواج في الدولة، من بينها 1148 زواجاً مختلطاً، تليها دبي بـ4599 عقداً من بينها 700 عقد زواج مختلط، وحلت الشارقة في المرتبة الثالثة بـ1791 عقداً بينها 262 عقد زواج مختلط، ورابعاً رأس الخيمة بـ1133 عقداً بينها 178 عقد زواج مختلط، وخامساً عجمان بـ1050 عقداً بينها 217 عقد زواج مختلط، وسادساً الفجيرة بـ639 عقداً بينها 68 عقد زواج مختلط، وسابعاً أم القيوين بـ191 عقداً بينها 41 عقد زواج مختلط.

وجاء شهر نوفمبر الأعلى في تسجيل عقود الزواج بين الإماراتيين بنسبة 9.7%، بينما جاء شهر مارس أعلى شهر تسجيلاً لعقود الزواج في الدولة بصفة عامة بنسبة 9.4%، بينما جاء شهر مايو الأقل في تسجيل عقود الزواج بين الإماراتيين بنسبة 5.7%، وغير الإماراتيين 6.5%، وبصفة عامة يزيد الإقبال على الزواج في الخريف والشتاء.

ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من نصف الرجال (52.3%) الذين تزوجوا في الإمارات خلال 2019 كانت أعمارهم أقل من 30 عاماً، بينما 39.5% من النساء تزوجن قبل الوصول لسن 25 عاماً، و70% من الرجال والنساء تزوجوا تحت سن 30 عاماً.

ويعد متوسط سن الزواج في دبي الأعلى بين إمارات الدولة حيث بلغ 32.5 للإماراتيين و28.4 عاماً للإماراتيات.وكشف التقرير أن متوسط العمر عند الزواج بالنسبة للإماراتيين أقل منه عند غير الإماراتيين، حيث بلغ متوسط عمر الزواج للذكور 30.6 عاماً وعند النساء 26.7 عاماً.

فارق العمر بين الزوجين

أكد تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن 35% من عقود الزواج كانت لأزواج بالعمر نفسه تقريباً، و35.3% كان الأزواج أكبر من زوجاتهم بما يراوح بين عامين وخمسة أعوام، و14% الأزواج الإماراتيين أكبر بفارق يراوح بين ستة وتسعة أعوام، و5.7% من عقود الزواج كان الزوج أكبر من زوجته بـ10 سنوات أو أكثر.

وفي عقود الزواج عموماً في الدولة، فإن فارق العمر بين الزوجين لم يتعدّ عامين في 29.8% من عقود الزواج، و30.4% من عقود الزواج كان الزوج أكبر من الزوجة بفارق يراوح بين عامين وخمسة أعوام، و14.7% من العقود كان الزوج أكبر بفارق يراوح بين ستة وتسعة أعوام و12.7% من الزيجات كان الزوج أكبر من الزوجة بـ10 أعوام أو أكثر.

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عقد زواج مختلط، ومتوسط العمر عند الأزواج الإماراتيين الأقل.

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