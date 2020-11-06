«الموارد الاتحادية» تطلق دليلاً للصلاحيات والمسؤوليات

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، مصفوفة الدليل الاسترشادي لجدول صلاحيات ومسؤوليات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي أعدتها بما يتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وقال مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، حمد بوعميم، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة أعدت مصفوفة الدليل الاسترشادي لجدول صلاحيات ومسؤوليات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، لتشكل مرجعاً مهماً تسترشد به الوزارات والجهات الاتحادية عند إعداد جدول صلاحيات ومسؤوليات خاص بكل منها في ما يتعلق بشؤون الموارد البشرية.

وأشار إلى أن المصفوفة تأتي استكمالاً لسلسلة المبادرات والجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير منظومة العمل المؤسسي على مستوى الحكومة الاتحادية، وتمكين إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية من تأدية المهام الموكلة إليها وفق آليات علمية محددة ومدروسة، بما يضمن تعزيز دور الموارد البشرية الحكومية، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الاتحادية.

ولفت إلى أن الهيئة عقدت، أخيراً، ثلاث ورش تعريفية افتراضية للتعريف بالمصفوفة، تابعها أكثر من 225 شخصاً من موظفي الحكومة الاتحادية ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتم خلال الجلسات توضيح الجوانب المرتبطة بتفويض الصلاحيات والمسؤوليات وفق التشريعات المعتمدة، والبنود الواردة في مصفوفة الدليل.

وذكر بوعميم أن الهيئة أتاحت مصفوفة الدليل الاسترشادي لجدول صلاحيات ومسؤوليات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على موقعها الإلكتروني www.fahr.gov.ae.

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