منصور بن زايد: يوم العلم يكتسب رمزية وطنية ودلالة تاريخية

المصدر: أبوظبي - وام

رفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم بمناسبة يوم العلم.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم، أمس، في مجمع قصر الرئاسة، وانطلق برفع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لعلم الدولة وسط عزف السلام الوطني، ليرفرف عالياً على سارية قصر الوطن.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن «يوم العلم يكتسب رمزية وطنية ودلالة تاريخية، إذ يتزامن مع ذكرى تولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم، ويمثّل مناسبة تستحضر في نفوس شعب الإمارات مشاعر الفخر والشموخ، ومعاني الانتماء الصادق للوطن، والولاء للقيادة، والعرفان بالجميل لمؤسّس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسّسين رحمهم الله».

كما عبّر سموه عن اعتزازه وفخره بهذا اليوم الذي يعزّز قيم الولاء والانتماء في نفوس أبناء الوطن.

وأضاف سموه: «تتزامن المناسبة العزيزة على قلوبنا مع مرحلة جديدة من السلام والانفتاح على الآخر، وتعزيز مكانة الإمارات كنموذج حضاري في التعايش والتسامح والعطاء الإنساني، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم»، راجياً من الله، العليّ القدير، أن يمدّ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن ينعم على دولتنا وقيادتنا بمزيد من التقدّم والخير والازدهار.

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