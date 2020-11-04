اقتصادية دبي: التزام تام لمجتمع الأعمال بتدابير الحد من «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت اقتصادية دبي، أمس، أنه لليوم الثالث على التوالي، أظهرت جولات الرقابة الميدانية التي تنظمها فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التزاماً تاماً من قبل مجتمع الأعمال بمختلف الشروط والتدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في الإمارة للحد من «كوفيد-19».

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، بأنه لم يتم تسجيل أي مخالفات أو تنبيهات بحق أي من المنشآت التجارية، بينما بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والإجراءات 652 منشأة، وذلك بعد سلسلة من الجولات التي اشتملت على العديد من المراكز التجارية والأسواق المفتوحة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأشادت الدائرة بالجهود المبذولة من مختلف الفئات، للعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بما فيها الالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وغيرها، داعية إلى ضرورة المحافظة على هذا النهج والمسار، الذي من شأنه أن يصل بالإمارة إلى برّ الأمان، ويحافظ على دوران عجلة الاقتصاد، مع الحفاظ أيضاً على صحة وسلامة الجميع.

وشدد على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع كافة، في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو بالاتصال على الرقم: «600545555» أو عبر الموقع الإلكتروني: «consumerrights.ae».

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