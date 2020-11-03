«كهرباء الشارقة» تطلق خدمة ذكية جديدة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خدمة جديدة، وهي التحويل البنكي لتمكين المشترك عند إقفال الحساب، واسترجاع مبلغ التأمين بتحويل بنكي مباشرة، دون الحاجة لإصدار شيك، بحيث يتمكن المشترك من إنجاز معاملة إقفال الحساب واسترجاع التأمين إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة الفرع.

وأضافت أنه تم استحداث براءة الذمة إلكترونياً، فترسل مباشرة إلى المتعامل عبر رسالة نصية، ويتم استكمال ذلك بالتحويل البنكي للمبلغ المتبقي للتأمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التيسير على المواطنين والمقيمين، وتقديم الخدمات في أسرع وقت، وبأفضل جودة.

وأكد رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الخدمة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تطوير وتحديث الخدمات بشكل مستمر، وفقاً لاحتياجات وتطلعات المراجعين، وتعتبر هذه الخدمات خطوات نوعية نحو التحول الذكي للهيئة، لضمان لتقديم أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمشتركين، لضمان الرضا التام وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع تطلعاتهم.

وأوضح أن الهيئة تحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية، ورصد رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية المقدمة إليهم بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على دعم كل مبادرات التحول الذكي، واستخدام التكنولوجيا وتطبيقها في زيادة فاعلية أدائها، وتعزيز إسهامها في تحقيق سعادة المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news