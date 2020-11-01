«الأرصاد»: أمطار نوفمبر أقل من المعدل الطبيعي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة ستتأثر خلال نوفمبر الجاري بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خصوصاً خلال النصف الثاني منه، ما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن درجات الحرارة ستميل للبرودة، خصوصاً ليلاً.

وأوضح في تقرير أصدره، أخيراً، أن هذا الشهر يعد من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، ويتميز باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار أربع إلى ست درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر.

ووفقاً للمركز، سيكون معدل سقوط الأمطار هذا الشهر أقل من المعدل الطبيعي بقليل، مقارنة بالأعوام الماضية.

ولفت إلى ازدياد الرطوبة النسبية، خصوصاً في الصباح الباكر، ما يهيّئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف.

وأكد المركز أن متوسط درجة الحرارة خلال نوفمبر يراوح ما بين 24 و25 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و31 درجة مئوية، و«الصغرى» بين 19 و21 درجة مئوية.

ووفقاً للمركز، بلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 57%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 76% و85%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29% و39%، بينما كانت أعلى سنة شهدت تكراراً لحدوث الضباب خلال شهر نوفمبر،هي 2016، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب، وستة أيام ضباب خفيف، كما بلغت أعلى كمية أمطار سجلت خلال هذا الشهر 211.4 ملم على جزيرة دلما عام 2013.

وفي ما يتعلق بأحوال الطقس خلال الأسبوع الجاري، توقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، مع ظهور ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس سيظل غداً صحواً بشكل عام، مع استمرار الرطوبة صباحاً، وفرصة تشكّل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، لافتاً إلى أن الرياح ستصبح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏س على البحر الذي يبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الأربعاء سيبقى صحواً بوجه عام، ورطباً صباحاً على المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وفي ما يتعلق بطقس نهاية الأسبوع، توقع المركز أن يكون يوم الخميس صحواً بوجه عام، ورطباً صباحاً مع فرصة تشكّل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏س على البحر الذي يظل خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طقس اليوم صحو، وظهور ضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news