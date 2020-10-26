الطقس غدا.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الغربية، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً..و تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

و أوضح المركز في - بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:40 و المد الثاني عند الساعة 22:32 و الجزر الأول عند الساعة 17:24 و الجزر الثاني عند الساعة 05:03.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 19:43 و المد الثاني عند الساعة 07:46 و الجزر الاول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 01:38.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 33 20 80 20 دبي 34 24 75 15 الشارقة 33 18 70 10 عجمان 34 22 70 20 أم القيوين 33 17 70 15 رأس الخيمة 34 18 80 40 الفجيرة 32 22 50 20 العين 34 23 50 15 ليوا 34 18 90 15 الرويس 33 20 85 40 السلع 32 18 90 20 دلما 34 25 75 30 طنب الكبرى 33 26 70 25 طنب الصغرى 33 26 70 25 أبو موسى 33 26 70 25 -مل

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