حمدان بن محمد: الإمارات وفّرت الأمـــن والأمان للمواطن والمقيم والزائر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دولة الإمارات حققت مكانة متقدمة ضمن القطاعات كافة، لاسيما القطاع الأمني، بما يضمن تأكيد ريادتها وحرصها على ترسيخ أسس منظومة الأمن، وضمان الأمان للمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته، وبما يواكب متطلبات العصر ويؤكد القدرة العالية على مواجهة التحديات.

كما أكد سموه الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمنظومة الأمنية في دبي، تعزيزاً لريادتها وتميزها ضمن مختلف التخصصات، وتأكيداً على توفير أعلى مستويات الأمن والأمان للمجتمع بمكوناته كافة، من مواطنين ومقيمين وزوار، مشيداً سموه بالجاهزية العالية للأفراد، والتطور الكبير للمنشآت، بفضل الجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن، بحرصهم على التحديث والتدريب المستمر، وتوظيف أحدث التقنيات التكنولوجية وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها في المجال الأمني، إضافة إلى إعلاء قيمة الابتكار بتنفيذ مشروعات ذكية تلبي احتياجات المنظومة الأمنية.

جاء ذلك خلال تدشين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، التابعة لإدارة أمن المواصلات في دبي، بهدف دعم وتعزيز العمل الأمني عبر توفير بيئة تدريبية تحاكي أرض الواقع، حيث شاهد سموه غرفة العمليات المزودة بأحدث الأنظمة والمعدات، التي تساعد الكادر البشري على فهم ومعرفة جميع جوانب العمل، من خلال تدريب شامل ومتكامل يعزز الجاهزية المؤسسية للتعامل مع الظروف العادية والطارئة.

واطلع سموه - بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، اللواء طلال بالهول الفلاسي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، ومدير إدارة أمن المواصلات بدبي، العميد عبيد سعيد الحثبور - على الأنظمة الأمنية والذكية المستخدمة في غرفة عمليات محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، ومن بينها نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية لمحطات مترو دبي، ويبلغ عددها 8700 كاميرا، لتدريب وتأهيل الكوادر الأمنية على استخدامها، وكذلك نظام الحضور والانصراف الذكي، الذي يحتوي على خاصية تسجيل الحضور عن طريق بصمة الوجه، وقياس درجة حرارة الجسم، وإصدار تنبيه في حال رصد درجة حرارة غير طبيعية للموظف. وترسل بيانات الأشخاص مع الصورة إلى غرفة العمليات لتوثيق عملية الحضور.

تدخل سريع

وشهد سمو ولي عهد دبي عرضاً لسيناريو احتجاز رهائن في مقطورة مترو، حيث قام فريق التدخل السريع باستعراض قدراته وجاهزيته للتعامل مع مختلف المواقف، ومواجهة أي خطر قد يواجه قطاع النقل والمواصلات.

كما تابع سموه عرضاً لأنظمة الكاميرات بتقنية الذكاء الاصطناعي، التي اعتمدها في محطة «إكسبو 2020»، وتحتوي على أنظمة تحليل متعددة، منها: نظام رصد عدد الأشخاص أثناء الدخول، ورصد الاتجاه الخاطئ، وكذلك نظام التشتت أو الحركة المفاجئة، ونظام الدخول للمواقع المحظورة، ورصد الأجسام المشبوهة، إضافة إلى نظام الانتظار لفترات طويلة.

مختبر المحطة

وتفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المختبر الخاص بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، المعني بالتطبيقات والأدوات الذكية التي يتم اختبارها والتدرب عليها، ما يتيح توظيف التقنيات الحديثة والذكية ضمن الاحتياجات الخاصة بأمن المواصلات.

وتضم قاعة المختبر خمس منصات، الأولى تختص بتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة المهام الأمنية من خلال نظام التعرف إلى الوجوه، الذي يتميز بتسع خصائص ذكية، اختصرت زمن التعرف إلى المطلوبين من خمس ساعات عمل إلى دقائق معدودة، أما المنصة الثانية فتشمل الأدوات الذكية المستخدمة في إدارة أمن المواصلات، وتضم 25 خوذة ذكية، و10 نظارات ذكية، وقد استخدمت هذه الأدوات الذكية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في 24 موقعاً، حيث يمكنها رصد حرارة مرتادي المواصلات العامة في زمن قياسي، بعدد 200 شخص حداً أقصى في الدقيقة.

كما تضم المنصة نظام الاستدعاء الذكي، وهو عبارة عن أزرار كهربائية تتصل بساعة يد يرتديها مسؤول الأمن، وتوزع على المواقع المهمة في المحطات، والمسؤولين، وعند الضغط على الزر يصل تنبيه إلى الساعة في موقع الاستدعاء من مسافة 100 متر.

وتشمل المنصة الثالثة الطائرات المسيرة التي تستخدم في إدارة الحشود في الفعاليات والأزمات المختلفة، وهي مزودة بكاميرات حرارية يمكنها التصوير في أي وقت، من نهار أو ليل، لكشف المخاطر المحتملة على السكك الحديدية، كما تتمتع بخاصية التصوير عن بُعد بالتقريب، وتم تزويدها بمكبر صوتي للتوجيه بلغات متعددة.

وتحقيقاً للاستفادة الذكية من الطائرات، تم تزويدها بأنظمة البث المباشر بغرفة عمليات أمن المواصلات، وربطها بمحطة أرضية تزودها بالطاقة المستمرة وهي في الجو، لمدة تصل إلى ثماني ساعات متواصلة، لتغطية شاملة لأي حدث أو فعالية.

أما المنصة الرابعة فتضم مشروع تأهيل ضباط أمن المواصلات، للتحقيق في حوادث القطارات والسكك الحديدية، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وتم ابتعاث مجموعة من الكوادر لدراسة تخصصات كهرباء وميكانيك القطارات.

ويعد هذا المشروع انطلاقة أمنية جديدة على مستوى المنطقة.

وتختص المنصة الخامسة من مختبر محطة حمدان الذكية بالفرق التخصصية، وهي قوات «السوات» في أمن المواصلات، ومعنية بالتدخل السريع في مواجهة الأزمات المحتملة.

قاعة المستقبل

وشملت زيارة سمو ولي عهد دبي قاعة المستقبل في محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب، التي شيدت تماشياً مع رؤية القيادة للتحول الذكي في مختلف المجالات، حيث أسهمت إدارة أمن المواصلات في دبي في إحداث نقلة نوعية في مجال التدريب المختص، كأول جهة تستخدم تقنية الواقع الافتراضي لقطاع المواصلات العامة، وتم تصميم سيناريوهات أمنية بتقنية الواقع الافتراضي بتصوير 360 درجة، يحاكي مواقع العمل الحقيقية للتعامل مع مختلف المواقف الأمنية والجنائية المحتمل حدوثها في قطاع المواصلات العامة، حيث تم تصميم ستة سيناريوهات أمنية، منها: أعمال شغب، ودخول انتحاري، وحقيبة مفخخة، وسرقة أجهزة التذاكر.

وتابع سموه، في قاعة المستقبل التي تضم 20 مقعداً ومزودة بنظارة الواقع الافتراضي، عرضاً لسيناريو حقيبة مفخخة، يتم من خلاله تأهيل المتدرب على محاكاة الموقف والتعرف إلى الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تم عرض مهام فرقة التفتيش الأمني (K9)، وطرق إسهاماتها في الحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، ومنها تدريب الكلاب البوليسية للتعرف إلى المصابين بالفيروس.

وبارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دخول محطة حمدان للمحاكاة والتدريب موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، بعد حصولها على شهادة اعتراف عالمي لـ«أكبر ورشة عمل تجمع مختصي أمن المواصلات»، حيث أُقيمت ورشة عمل لعدد 321 من مختصي قطاع أمن المواصلات، لمناقشة أبرز التحديات والأخطار التي تواجه القطاع.

ولي عهد دبي:

«الدعم اللامحدود من محمد بن راشد وراء الجاهزية العالية للمنظومة الأمنية وكفاءة أفرادها».

8700

كاميرا تلفزيونية لمراقبة محطات مترو دبي.

غرفة عمليات مزودة بأحدث الأنظمة والمعدات لتدريب شامل ومتكامل، يعزز الجاهزية المؤسسية للتعامل مع الظروف العادية والطارئة.

عرض لفريق التدخل السريع ضمن محاكاة لسيناريو احتجاز رهائن في مقطورة مترو دبي.

أنظمة ذكية للمحاكاة، وكاميرات مراقبة تلفزيونية بتقنية الذكاء الاصطناعي، اعتُمدت في محطة «إكسبو 2020».

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