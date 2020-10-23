محمد بن راشد يدعو إلى رفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم جميع المؤسسات والوزارات والهيئات لرفع علم الإمارات يوم 3 نوفمبر الساعة 11 صباحا .

وقال سموه في حسابه على تويتر " الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريباً.. رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة ... ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحداً في ٣ نوفمبر الحادية عشر صباحاً في وقت واحد، وبقلب نابض.. لنعبر عن توحد بيتنا ووحدة مصيرنا ..

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