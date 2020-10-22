تعاون بين «طلبات» وبنك الإمارات للطعام للحد من هدر الطعام

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلن كل من شركة «طلبات» وبنك الإمارت للطعام عن شراكتهما للحد من الطعام المهدور، كخطوةٍ على طريق تحقيق رسالتيهما للحد من نسبة الطعام المهدور في الدولة، وإيجاد الطرق السليمة لتوجيهه للجهات المستحقة.

وقالت «طلبات»، في بيان لها، إن هذه الشراكة هي أحدث جهود تنسيق ممارسات الشركة مع رؤية الإمارات 2021، والخطط المحلية التي تُنادي بالاستدامة، والحد من نفايات الطعام، وهي تتماشى مع أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالأخص، الهدف الثاني عشر «تقليص نصيب الفرد من النفايات الغذائية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمتسهلكين بحلول عام 2030».

وبموجب الاتفاقية تتبرّع منصة «طلبات مارت» للتسوق السريع وطلب البقالة على مدار 24 ساعة، والتي أطلقتها الشركة في فبراير الماضي، بالمنتجات التي قاربت تورايخ صلاحيتها على الانتهاء، لكنها في الوقت ذاته سليمة وآمنة للاستهلاك الآدمي، وتقدمها إلى بنك الإمارات للطعام الذي سيُرسلها بدوره إلى المحتاجين عبر المنظمات والجمعيات الخيرية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

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