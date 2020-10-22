هزاع بن زايد يدشن مشروع السمحة السكني في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

دشّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع السمحة السكني في أبوظبي، وهو واحد من مشروعات الحي الإماراتي السكني المتكامل، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

هزاع بن زايد: - «المشروع يتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين».

ويمتد مشروع السمحة الوطني، الذي يضم 250 فيلا سكنية للمواطنين بكلفة تبلغ 674 مليون درهم، على مساحة تتجاوز 520 ألف متر مربع، وتقوم بإنجازه هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، بطابع عمراني يعكس الهوية والتراث الإماراتيين.

واستمع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال التدشين، إلى شرح حول أعمال البنية التحتية الخاصة بالمشروع، ومواصفات البناء المعتمدة، ومزايا التصاميم والأنظمة المتطورة للأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، التي رُكّبت في جميع فلل المشروع، خصوصاً أنظمة الاستشعار وأجهزة الكشف عن الحرائق المزودة بتقنيات ذكية حديثة، مشدداً سموه على ضرورة التدقيق على تلك الأنظمة جيداً، وبعناية شديدة، وفحص فاعليتها للاستخدام قبل التركيب والتشغيل وبعدهما.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إن هذه المشروعات السكنية تأتي تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وفقاً لأعلى وأرقى المعايير العالمية، وإطلاق المبادرات والبرامج الإسكانية التي تلبي تطلعات مواطني إمارة أبوظبي، وتسهم في تعزيز وتطوير البيئة السكنية لهم، بالإضافة إلى توفير جميع الاحتياجات السكنية للأسرة الإماراتية.

وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان: «تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة، سنواصل تلبية احتياجات أفراد المجتمع كافة، وبناء مشروعات إسكانية شاملة ومتكاملة ومخصصة للمواطنين، توفر لهم ميزات البنية التحتية العصرية، وتحافظ على خصوصية الهوية الإماراتية».

خالد بن محمد: - «مشروعات الحي الإماراتي توفر خيارات سكنية متنوعة ومتميزة تدعم الاستقرار الاجتماعي».

وأضاف سموه: «توفر مشروعات الحي الإماراتي خيارات وخدمات سكنية متنوعة ومتميزة، تدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزز نمط الحياة في الإمارة».

ويضم مشروع السمحة السكني 150 فيلا في السمحة غرب، و100 فيلا في السمحة شرق، تتألف كل فيلا، التي تبلغ مساحتها 497 متراً مربعاً، من خمس غرف، ومجلس للرجال، وصالة للطعام، وغرفتين للمعيشة العائلية، ومطبخ ومخزن وغرفة لغسيل الملابس، وغرفة المساعدة وسكن للسائق وغيرها من المرافق.

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