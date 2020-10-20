250 ألف درهم الدخل السنوي للمشارك في «الصنعة» من كبار المواطنين

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشفت وزارة تنمية المجتمع أن دخل كبار المواطنين المنضمين لبرنامج الأسر الإماراتية المنتجة، «الصنعة»، التابع للوزارة، يقدر بربع مليون درهم لكل منهم، من خلال مشاركاتهم في المعارض الموسمية.

وقالت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» إن عدد كبار المواطنين المنضمين للبرنامج يبلغ 432 مسناً، وإنهم بذلك يمثلون نسبة 10.4% من إجمالي الأسر المنتجة المنضمة لبرنامج الصنعة، الذي يدعم الأسر المنتجة العاملة في شتى قطاعات البرنامج، مثل المنتجات الغذائية، والصناعات الحرفية، والأثاث والمفروشات، وغيرها من المنتجات.

وأفادت الوزارة بأن دخل المشارك في البرنامج يقدر بـ250 ألف درهم من خلال المشاركة في المعارض الموسمية فقط، والذي يضاف له عوائد ربحية أخرى من خلال المجهود الفردي لكبار المواطنين عبر منافذ البيع المختلفة.

ويمكن لكبار المواطنين أو للراغبين من الأسر الإماراتية الانضمام إلى البرنامج من خلال تقديم طلب عبر موقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة. ويتطلب التسجيل للحصول على خدمة الانضمام إلى البرنامج توفير مجموعة من الوثائق، تتضمن بطاقة الهوية الإماراتية، وصورتين شخصيتين، ونسخة من رخصة المنزل، إن وجدت، وعينة من المنتج، إن وجدت، حيث سيتمكن من المشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها إدارة برامج الأسر المنتجة التابعة للوزارة، من معارض تسويقية، ومنافذ تسويقية، ودورات تدريبية.

ويمكن لكل من أصحاب الهمم وأصحاب الدخل المنخفض والأسر المنتجة المستفيدة مستحقي الضمان الاجتماعي، الانضمام إلى برنامج الأسر المنتجة.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة خطط العمل المتعلقة باستدامة إنتاج الأسر من البيوت، لاسيما في ظل الظروف الراهنة، مضيفة أن الوزارة تسعى دائماً لتقديم خدمات دعم لوجستية وتوعوية وتثقيفية وتطويرية، من أجل سلامة وجودة وريادة المنتج الإماراتي، ورفع مستوى ثقة جمهور المستهلكين به، وتحقيق أعلى درجات المنافسة في السوق، مشيرة إلى عقد دورات تدريبية تطويرية وتحفيزية استهدفت هذه الأسر «عن بعد» خلال العام الجاري.

يذكر أن وزارة تنمية المجتمع عقدت خلال العام الجاري ست دورات تدريبية «عن بُعد»، ضمن برنامج «الصنعة»، استهدفت 240 أسرة إماراتية منتجة، وذلك في إطار مبادرة لتحفيز عطاء الأسر المنتجة، وتحقيق استدامة تطوير المنتجات، والمحافظة على معايير الجودة والصحة والسلامة في آن معاً.

شروط ومتطلبات الانضمام إلى برنامج الأسر الإماراتية المنتجة:

-أن يكون المتقدم من مواطني الدولة ودول الخليج.

-أن يكون مؤهلاً، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، أما الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، فيتم تسجيل الترخيص تحت اسم ولي الأمر.

-ألا يكون لمقدم الطلب رخصة تجارية أو لأقاربه من الدرجتين الأولى والثانية في النشاط نفسه أو الخدمة المرخصة.

-أن تكون الخدمات التي يتم الحصول عليها دون أي وسيط أو كيان تجاري آخر.

-أن يكون المشروع المرخص به من الصناعات والخدمات المشروعة التي لا تتعارض مع النظام العام.

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