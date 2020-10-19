إنجاز 98.5% من مشروع للطرق الداخلية والبنية التحتية في الشوامخ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) التابعة لـ«القابضة»، عن إنجاز 98.5% من أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية للأحواض رقم (1 و2 و4 و5 و9 و10) في منطقة الشوامخ، بكلفة إجمالية تبلغ 143 مليوناً و493 ألفاً و885 درهماً. ويعتزم الطرفان إنهاء أعمال المشروع في ديسمبر من العام الجاري.

ويهدف المشروع إلى تمكين المواطنين والملاك من البدء في أعمال البناء بالقسائم الخاصة بهم، عبر توفير البنية التحتية اللازمة من الاتصالات، والصرف الصحي، وأعمال المياه والكهرباء مع محطات تحويل كهرباء، شاملة أعمال التوصيل بالشبكات القائمة، وتطوير المجتمعات العمرانية، وتوفير المقومات والخدمات التي تسهم في تطوير المنطقة تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030.

وبينت شركة «مساندة» أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال البنية التحتية على مساحة كلية تبلغ نحو 352 ألفاً و339 متراً مربعاً، لإجمالي 301 قطعة أرض، تضم 241 قسيمة سكنية، وسبع قسائم دينية، و10 حدائق، وثلاث قسائم عامة، وثلاث قسائم حكومية، وقسيمة تعليمية، وسبع قسائم لشركات الاتصالات، وقسيمتين تجاريتين، إضافة إلى 27 قسيمة خدمات.

وأكدت البلدية أن أهمية المشروع تكمن في تسيير عجلة التنمية، وتوفير البنية التحتية والمرافق العامة التي تسهم في توفير الخدمات الأساسية المريحة لأفراد المجتمع، وتطوير الحركة المرورية، والحفاظ على البيئة.

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