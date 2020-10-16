إنجاز اللائحة التنفيذية لـ «حقوق كبار المواطنين»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشفت وزارة تنمية المجتمع لـ«الإمارات اليوم» عن انتهائها من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين، ورفعها للجهات المختصة للاعتماد، مؤكدة مواصلتها العمل على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات المتعلقة بحماية حقوق كبار المواطنين، ورعايتهم، وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الإساءة. وحول أهم ما تم إنجازه حديثاً من مبادرات، بهدف تنفيذ بنود القانون ومحاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين، أفادت الوزارة بأنها انتهت من إعداد بنود اللائحة، مبينة أنها تحتوي على مبادرات عدة، من ضمنها إطلاق الخط الساخن الخاص بتلقي البلاغات والاستفسارات حول حماية ورعاية كبار المواطنين، لافتة إلى عقد برامج تدريبية لشرح اللائحة التنفيذية للمعنيين، ونشر الوعي بأهمية حماية كبار المواطنين من التعرض للإساءة والاستغلال. وصدر القانون بشأن حقوق كبار المواطنين في ديسمبر الماضي، بهدف ضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، وحصولهم على المعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.

وبحسب المادة (5) من القانون، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منه، فإن على الوزارة والجهات ذات الاختصاص اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية كبار المواطنين من التعرض للعنف أو الإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية الفورية لتوفير المساعدات المناسبة لمن تعرض منهم لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

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