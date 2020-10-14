المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لقاء

اقترح ذوو طلبة تنظيم اجتماعات أولياء أمور افتراضية في ظل غياب عقدها منذ انتشار جائحة «كورونا»، وتعليق حضور أولياء الأمور إلى المدارس، مؤكدين أهميتها في التواصل مع المدارس، ومناقشة التحديات التي تواجه أبناءهم مع التعليم عن بعد.

تعليم

يواجه طلبة أثناء حصص التعليم عن بعد تحديات تؤثر على مستوى تحصيلهم، منها إشكالية انقطاع أو بطء الإنترنت في المدرسة، ما يتطلب تدخلاً رسمياً من الجهات المعنية للوقوف على جودة خدمة الإنترنت في تلك المدارس.

مخالفة

تلقى سائق أخيراً رسالة تحذيرية من شرطة أبوظبي بعد أن تم رصد مخالفته بعدم ترك مسافة كافية بين المركبة، مؤكداً أهمية مثل هذه الرسائل التوعوية في تنبيه السائقين وحثهم على الالتزام بقواعد السير والمرور، وليس تغريمهم.

مواقع

قال متعاملون إن مواقع إلكترونية لبعض الجهات الحكومية الخدمية تحتاج إلى تعديل وتطوير، لتتناسب مع حجم الضغط الذي تشهده في ظل جائحة «كورونا»، إذ تتوقف الخدمة أثناء محاولة عمل طلب شراء، ما يربك المتسوقين.

أجهزة

تكررت شكوى متعاملين مع بنوك محلية من تعطل أجهزة الصرّاف الآلي في العديد من المؤسسات والمنشآت الحيوية، ما يكبدهم عناء البحث عن أجهزة مجاورة، ولا يجدونها في معظم الأحيان.

شاطئ

نوّه قارئ بقيام الجهات المعنية بتخصيص مناطق منفصلة للعائلات وأخرى للعزاب في شاطئ الحديريات الجديد في أبوظبي، ما حفظ للجميع خصوصيته.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news