مدير عام هيئة الطوارئ والأزمات يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عبيد راشد الحصان الشامسي، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19»، تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تم الإعلان عنها مسبقاً، وتتضمن تقديم لقاح «كوفيد ـ 19» لخط الدفاع الأول. وقال إن القيادة تضع ضمن أهم أولوياتها توفير أقصى درجات السلامة والأمان للعاملين في خط الدفاع الأول، وحمايتهم من أي مخاطر صحية. وأضاف أنه ترجمة لتلك الرؤية، تم توفير هذا اللقاح الآمن والفعال، الذي سيسهم في الحفاظ على الأرواح وحمايتها.

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