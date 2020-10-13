اقتصادية دبي تغلق مطعماً وتخالف 8 منشآت تجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19»، تم خلالها إغلاق مطعم بالتعاون مع سياحة دبي، لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية.

كما تم مخالفة سبع صالات كمال أجسام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، إلى جانب مخالفة محل بيع بالتجزئة، وتم إصدار خمس مخالفات بسبب عدم التزام العاملين في المنشآت المخالفة بارتداء الكمامات، وثلاث مخالفات بسبب عدم اتخاذ المنشآت للإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي. وقد اشتملت مواقع المنشآت المخالفة على مراكز تسوق، إلى جانب مناطق القوز، السبخة، النهدة، والخليج التجاري.

من جهة أخرى، قامت فرق التفتيش الميداني في اقتصادية دبي بالتنبيه على ثلاث منشآت لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 853 منشأة. وشدّدت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط فيها. وأهابت اقتصادية دبي بضرورة التعاون والمساهمة في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها دبي، إلى جانب استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة.

وتدعو مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

بلدية دبي تخالف 14 مؤسسة

خالفت بلدية دبي 14 مؤسسة، لعدم التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحذّرت 52 أخرى، خلال 2409 زيارات تفتيشية نفذها مفتشو البلدية أمس. وحسب البلدية فإن نسبة التزام المؤسسات بلغت 97% من إجمالي المؤسسات التي خضعت للتفتيش، بواقع 2343 مؤسسة. وشدّدت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا. وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد، لتكون مترين، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية إلى مراجعة أقرب مركز صحي.

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