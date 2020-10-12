سيف بن زايد يطّلع على مخرجات «إدارة المكافآت السلوكية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد

آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماعاً «عن بُعد» لفريق إدارة المكافآت السلوكية في «وزارة اللامستحيل».

واطّلع سموّه على جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية والمبادرات المطبقة، والخطط المستقبلية الهادفة إلى تحفيز وتبنّي السلوك الإيجابي، بما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع وتحقيق السعادة لهم.

وأكد سموّه أن الإمارات تستثمر بالمستقبل والإنسان القادر والمؤهل، وقد عملت على تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالمجتمع وأفراده بمستوياتهم المجتمعية كافة.

وقال إن «إدارة المكافآت السلوكية في وزارة اللامستحيل تأتي ضمن مبادرات حكومة الإمارات، وترجمةً لذلك أطلقنا (البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية - فزعة) الذي يتلخص في تقديم مكافآت مقابل السلوك الإيجابي، واستثمار الطاقات الإيجابية في المجتمع وتوظيفها في إطار مؤسسي، تضم مبادرات عدة تستهدف المحاور الخمسة الرئيسة المرتبطة بالمجتمع، وهي: التغذية الصحية، الحياة الصحية السليمة، العمل التطوعي، الالتزام بالقوانين والتشريعات، واقتصاد المعرفة والتمكين.

وأشار سموّه إلى إطلاق البرنامج مبادرات عدة، تضمنت «دبلوم علم الاقتصاد السلوكي الافتراضي»، وهو البرنامج التدريبي الأول لعلم الاقتصاد السلوكي، بالتعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية، ومبادرة عضوية «فزعة لرواد الأعمال والقطاع الخاص»، وذلك بمنح بطاقة فزعة الفضية مجاناً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال، للاستفادة من المزايا التي تقدمها «فزعة» لهم بهدف تشجيع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتحسين مؤشرات التوطين في القطاع، ومبادرة «سلة فزعة الغذائية الصحية» التي تهدف إلى تحفيز وتشجيع السلوك الصحي الغذائي لدى أفراد المجتمع بالتعريف بمنتجات غذائية ذات قيمة عالية، وتوعية المجتمع بفوائد اتباع أسلوب حياة يضمن التوازن الصحي، وتتكون السلة من 15 منتجاً غذائياً صحياً تلبي احتياجات أسرة مكونة من شخصين لمدة شهر، ويمكن الحصول عليها من خلال متاجر «فزعة»، أو عبر موقعها الإلكتروني (www.fazaa.ae)

وأكد مدير المكتب التنفيذي لإدارة المكافآت السلوكية في الوزارة، عبدالرحمن المنصوري، أن العمل متواصل ضمن توجهات حكومة الإمارات في إطلاق وتبنّي مبادرات تعزز السلوكيات الإيجابية، ومن بينها المنصة الشاملة المتكاملة «البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية - فزعة»، التي يمكن الاطلاع عليها على موقعها الإلكتروني (www.fazaanationalrewards.ae) أو عبر حسابات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: (https:/‏‏‏/‏‏‏www.facebook.com/‏‏‏FazaaNational Rewards)، و«تويتر» (@FazaaRewards)، و«إنستغرام» (@fazaanationalrewards).

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