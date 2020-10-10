شرطة أبوظبي: تفعيل مسار الفحص الفني للمركبات الخفيفة في ليوا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شرطة ابوظبي عن تفعيل مسار الفحص الفني للمركبات الخفيفة في منطقة ليوا بأبوظبي اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الاستفادة من المميزات العديدة التي يوفرها تطبيق خدمات شرطة ابوظبي الذكية على هواتفهم في اجراء معاملاتهم في ترخيص مركباتهم بعد اجراء الفحص الفني لها وذلك من خلال إجراءات واضحة وبسيطة وسهلة.

وحثت أصحاب المركبات منتهية الترخيص إلى الإسراع في تجديد ترخيص مركباتهم والتقيد سنوياً بتجديدها وتسجيلها في المواعيد المحددة وذلك في إطار الحرص المستمر على تعزيز السلامة المرورية.

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